Turismo, per il secondo anno di fila Ravenna Incoming viene premiata da Tripadvisor

Gli anni di incertezza causati dalla pandemia non hanno arrestato la voglia di andare avanti del consorzio Ravenna Incoming, che ha cercato di cogliere ogni opportunità per mantenere attiva la sua proposta di visite ed esperienze, con una particolare attenzione alle nuove esigenze dei turisti.

Le azioni intraprese dal consorzio sono infatti state mirate a far sentire “coccolati” e al sicuro gli ospiti pervenuti in città. Sono stati ridotti i numeri massimi di partecipanti ai tour, si sono aggiunte le radio guide per il mantenimento del distanziamento sociale e sono state adottate politiche di cancellazione flessibili, per venire incontro alle esigenze dei clienti. Nel complesso, insomma, si è cercato di tenere alto lo standard qualitativo della proposta commerciale.

Queste attenzioni non sono passate inosservate, come dimostrano le 529 recensioni ottenute sul portale Tripadvisor che, per il secondo anno di fila, ha conferito a Ravenna Incoming il premio “Travellers’ Choice 2022”.

“Questo risultato – sottolinea la direttrice di Ravenna Incoming, Francesca Ferruzzi - non sarebbe stato possibile senza il preziosissimo contributo di tutti i fornitori di esperienze, degli enti gestori dei monumenti, ed in particolar modo delle guide turistiche che con la loro professionalità, ma soprattutto la grandissima passione, sanno raccontare le bellezze di Ravenna in maniera da rendere ogni tour unico e indimenticabile. A tutti loro va il nostro grande ringraziamento”.