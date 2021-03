Turismo permesso, ma solo verso l'estero: "Il danno oltre la beffa per gli imprenditori romagnoli"

"Non si possono incontrare i propri cari, magari a pochi chilometri di distanza, ma è possibile prendere un aereo e farne migliaia per svago? Un controsenso"

Di fronte alle restrizioni imposte dall'emergenza Coronavirus, permettere "viaggi all'estero è inaccettabile". E' quanto scrive sul suo profilo Facebook l'assessore al Turismo dell'Emilia-Romagna, Andrea Corsini. "Agli emiliano-romagnoli e agli italiani - osserva - stiamo chiedendo uno sforzo anche in queste vacanze di Pasqua, che da sempre sono state occasione per soggiorni nelle città d'arte, nelle nostre spiagge o in montagna. Questi viaggi, comprensibilmente, anche quest'anno devono fermarsi per evitare occasioni di contagio e nuove ondate, causando ingenti danni economici per albergatori e lavoratori locali. E' quindi inaccettabile che venga data ai cittadini la possibilità di recarsi liberamente in aeroporto per prendere un aereo che li porti in qualche meta turistica fuori dall'Italia". E questo, prosegue Corsini nel suo post, "con possibili problematiche di contagi di ritorno. I nostri operatori turistici sono costretti a sacrifici da un anno e viene permesso il turismo verso l'estero? Il danno oltre la beffa. Il Governo corra subito ai ripari".

D'accordo con l'assessore anche il presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, che aggiunge: "Anche questi giorni di Pasqua saranno difficili, diversi da come siamo abituati a vivere questa festività. Trovo però curioso che, mentre a cittadini e attività economiche vengono chiesti ulteriori sforzi rispettando le restrizioni e le limitazioni, come giusto per fermare il contagio, siano permessi i viaggi di vacanza all’estero. Non si possono incontrare i propri cari, magari a pochi chilometri di distanza, ma è possibile prendere un aereo e farne migliaia per svago? Un controsenso che penalizza anche tutti gli operatori turistici e gli albergatori che da tanti mesi sono alle prese con forti perdite economiche. Spero si faccia presto chiarezza su questa assurda anomalia".