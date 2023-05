Alluvione, Federlberghi: "Basta con i messaggi allarmistici. Siamo pronti ad accogliere i turisti"

Sarà probabilmente una Pentecoste senza tedeschi, austriaci e tanti altri turisti del centro e nord Europa quella del 2023 nel Ravennate. Vacanzieri che gli altri anni, con la loro presenza, davano il via alla stagione estiva della riviera e non solo. Sono poche le prenotazioni, sia sulla costa che nelle zone interne e nelle città d'arte.

"Sui lidi abbiamo riscontrato circa il 70-80% in meno di richieste - spiega Raffaele Calisesi, presidente Federalberghi Confcommercio Ravenna - mentre nelle città d'arte come Ravenna il calo è leggermente inferiore, ma si assesta comunque al 50%. Questa frenata, sommata al fatto che nei mesi di aprile e maggio, già prima dell'alluvione, il meteo non è stato dei migliori penalizzando il mare, ci fa guardare con preoccupazione al prossimo futuro. Soprattutto se non cambia questo tipo di narrazione del nostro territorio".

Calisesi chiede un cambio di rotta nella comunicazione. "Dobbiamo superare questa logica dell'allarme per cui si parla solo di emergenza e si mettono in risalto le devastazioni, che ci sono e per le quali si deve intervenire. Ma non può passare il messaggio che nelle aree costiere, a vocazione turistica, si stia vivendo un allarme idrogeologico o addirittura epidemico. Qui tutte le attività sono già partite, le strade sono percorribili, i bagni attrezzati. Siamo pronti ad accogliere tutti".

Cosa confermata anche da Ravenna Tourism, canale ufficiale dell'informazione turistica ravennate. Sul sito si sottolinea che il centro storico della città, i suoi monumenti e i lidi "non hanno subito danni, le spiagge sono perfettamente agibili e gli stabilimenti balneari sulla costa hanno già ripreso la loro normale attività". Anche i grandi parchi divertimento sono in funzione e la viabilità, stradale e ferroviaria (quest'ultima ancora con delle criticità) è tornata quasi nella norma. Non ci sono cancellazioni di voli negli aeroporti regionali e tutte le crociere in partenza e in arrivo al terminal di Porto Corsini sono confermate.

"Abbiamo bisogno di aiuto nel mandare messaggi positivi - riprende Calisesi - per quanto permangano situazioni difficili come Conselice o la stessa Brisighella. Ma dobbiamo pensare a promuovere la parte di sistema che sta ripartendo. Dalla Romagna non sono arrivate immagini di gente che si piange addosso, ma di intere comunità che spalano fango con il badile. Questo spirito di ripartenza va sottolineato per rilanciare il turismo, che vede la nostra Regione seconda in Italia, come fatturato, solo al Veneto. Con centinaia di migliaia di lavoratori impiegati. Indebolendo la nostra immagine consegneremmo fette importanti di mercato ad altri territori".

Calisesi ricorda che il maltempo ha influito negativamente anche sui grandi eventi, che sono stati annullati, come il Gp di Formula 1 di Imola o la Omc-Med Energy Ravenna, la principale manifestazione sull’energia nel Mediterraneo. Iniziative che avrebbero richiamato tante persone sul territorio, viste le prenotazioni. "Adesso confidiamo nel ponte del 2 giugno, augurandoci di attirare anche il flusso di turismo interno e nazionale. Ci auguriamo che possa finalmente partire la nostra stagione", conclude il presidente di Federalberghi.