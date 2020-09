Turismo, tour operator da 21 Paesi per scoprire le eccellenze emiliano-romagnole

Settanta Tour operator provenienti da 21 Paesi in cinque continenti e 50 operatori turistici regionali a rappresentare l’eccellenza dell’offerta emiliano-romagnola: Buy Emilia Romagna, giunto alla sua XXV edizione, la prima completamente online, si conferma vetrina internazionale per il turismo regionale.

“L’edizione 2020 di Buy Emilia Romagna vede l’esordio di una formula 100% online ad alta interattività – spiega il direttore di Confcommercio Emilia Romagna, Pietro Fantini -: una soluzione che ha raccolto l’adesione degli operatori internazionali permettendoci di confermare gli stessi numeri dell’edizione 2019 nonostante le limitazioni imposte dal Covid-19. Il panel dei Tour Operator presenti è di qualità, frutto di un rigido processo selettivo”. Nutrita, come sempre, la schiera degli operatori dell’Unione Europea (Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Spagna, Ungheria) cui si aggiungono anche rappresentanti dei principali Paesi Extra UE: Norvegia, Russia, Turchia e Ucraina. Importante la presenza degli operatori nordamericani, con Tour Operator da Usa e Canada, e asiatici, grazie alla conferma di diverse realtà provenienti dall’India. Gradito, infine, il ritorno, dopo un’assenza di alcuni anni, di un importante tour operator australiano.

On line e interattivo, un nuovo format per Buy Emilia Romagna

Le restrizioni agli spostamenti e le cautele imposte dalla pandemia hanno favorito lo sviluppo di un nuovo format per la Borsa Regionale del Turismo: “Sia gli educational tour, che si terranno dal 29 settembre all’1 ottobre e che copriranno tutta il territorio regionale da Piacenza a Rimini, sia il workshop del 2 ottobre si svolgeranno in modalità ‘100% online – spiega Fantini -. Per i primi abbiamo studiato una formula ad alta interattività: i sei appuntamenti, due al giorno per consentire una migliore organizzazione anche in base ai diversi fusi orari, si svolgeranno in diretta nella cornice prestigiosa e ricca di tradizione della Cineteca di Bologna. Lì i nostri operatori illustreranno in diretta streaming a tutti i Tour Operator delle video-esperienze per presentare le eccellenze del territorio dell’Emilia Romagna, alternate a testimonianze di alcuni operatori del turismo locali. Questi ultimi, in dialogo con APT Servizi Emilia Romagna, saranno pronti a rispondere in tempo reale a tutte le domande dei buyer connessi. Non una fruizione passiva di immagini, quindi, ma un’occasione di confronto, di scoperta, narrazione di esperienze e di costruzione di prospettive future”.

Anche il workshop del 2 ottobre si terrà completamente online: “Grazie alle opportunità offerte dalle tecnologie digitali – prosegue Fantini - buyer e seller si incontreranno in stanze digitali, per incontri organizzati nel rispetto delle diverse time zone che favoriranno lo sviluppo di nuove opportunità di business nel pieno rispetto della privacy”.

Sei Educational Tour per scoprire tutte le eccellenze regionali

L’edizione 2020 vede l’esordio anche di una nuova organizzazione per gli Educational Tour: “L’obiettivo è quello di proporre la Regione Emilia Romagna nel suo complesso – spiega Fantini – con un format che valorizzi tradizioni ed eccellenze lungo tutta la Via Emilia. La trasversalità degli Educational Tour sarà un valore aggiunto nella promozione dell’offerta turistica regionale anche online e permetterà a diversi territori di e operatori di costruire reti e connessioni: accenderemo i riflettori sui prodotti che esaltano le nostre unicità regionali apprezzate in tutto il mondo”.

Il programma prevede due educational online al giorno per tre giorni, dal 29 settembre all’1 ottobre, ospitati nella Cineteca di Bologna: “Un tempio del cinema e un’eccellenza riconosciuta a livello internazionale – spiega Fantini –, cornice ideale per il complesso lavoro di montaggio e di regia che darà vita alle dirette. Non a caso, la Cineteca di Bologna sarà anche uno dei punti focali di uno degli Educational Tour del 1 ottobre”.

Tutti i Tour Operator internazionali potranno connettersi a ognuno dei sei appuntamenti previsti (arrivando a produrre una partecipazione fino a 70 connessioni per ogni evento) per scoprire i nuovi percorsi studiati per esaltare le caratteristiche uniche dell’Emilia Romagna: si parte martedì 29 settembre con l’appuntamento dedicato alla Motor Valley, un itinerario fra Modena, Bologna e Rimini alla scoperta della Terra dei Motori, seguito nella sessione successiva dall’approfondimento “Via Emilia: alla scoperta della Food Valley” che condurrà i Tour Operator in un viaggio fra Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Forlimpopoli. Il giorno successivo, mercoledì 30 settembre, riflettori puntati su “La Romagna e la Riviera: sport, eventi e wellness” (con focus su Wellness valley, Cesenatico, Ferrara, Cervia, Milano Marittima e Riccione) e su “Borghi storici e Appennino”, un percorso che connetterà Piacenza, Reggio Emila, Bologna, Ravenna, Lugo, Rimini, Santarcangelo e San Leo. Giovedì 1 ottobre giornata dedicata alla cultura: le telecamere condurranno gli operatori alla scoperta dei Siti Unesco dell’Emilia Romagna, da Ravenna a Ferrara, da Cesena, a Bologna, a Modena, mentre, nella seconda sessione, l’attenzione si concentrerà sul percorso “Cultura, Cinema e Spettacolo” fra Bologna, Parma, Forlì e Rimini.

Bonaccini e Corsini: “Conferma importante, Emilia Romagna meta fortemente attrattiva”

"Aver confermato una manifestazione come 'Buy Emilia Romagna' in un momento sì di ripartenza ma ancora molto difficile come quello che stiamo attraversando è molto importante – dichiara il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini -. Ringrazio gli organizzatori per questo sforzo: non era scontato e rappresenta un segnale di fiducia per tutto il settore, tra i più colpiti dalla pandemia. Grazie all'impegno e alla professionalità degli operatori emiliano-romagnoli, l'estate è andata meglio del previsto, ma per recuperare il terreno perduto serviranno soluzioni innovative e coraggiose. Dunque, ben vengano momenti di confronto partecipati come questa rassegna: la Regione sarà al vostro fianco per confermare la vocazione internazionale che ci ha permesso di diventare un'eccellenza turistica in questi ultimi anni".

“Ringrazio Confcommercio Emilia-Romagna che, in collaborazione con APT Servizi, è riuscita ad organizzare in maniera eccellente questa edizione digitale dell Buy Emilia Romagna – prosegue Andrea Corsini, assessore al turismo della regione Emilia-Romagna -; ennesima dimostrazione che la nostra regione è costantemente alla ricerca di soluzioni innovative e non si ferma nemmeno davanti a situazioni gravi o finora sconosciute come la pandemia di Covid-19. Esprimo inoltre la mia grande soddisfazione nel vedere tanti stakeholders interessati alle eccellenze che il nostro territorio può offrire, confermando l’Emilia-Romagna come meta fortemente attrattiva a livello mondiale. Credo che la qualità delle tipologie di vacanza che verranno presentate, unite agli alti standard di sicurezza garantiti dal costante lavoro e confronto tra operatori ed istituzioni, saranno motivo di nuovo sviluppo e crescita dell’industria turistica della nostra regione”.