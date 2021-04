Turismo, un "quaderno di viaggio" illustrato per chi visita Ravenna

Un quaderno di viaggio da colorare, su cui prendere appunti o disegnare: è il nuovo contenuto creativo realizzato da Ravenna Tourism. Il quaderno ripercorre con sette personaggi le “Vie di Ravenna”, il progetto coordinato di accoglienza turistica della città, dalla cartellonistica al nuovo portale.

Si tratta di Sant’Apollinare per le vie dei Monumenti Unesco, Teodora per le vie del Mosaico, Augusto per le vie dell’archeologia, Dante per le vie di Dante, Byron per le vie dei Poeti, uno chef per le vie del Gusto, l’airone cenerino per le vie della Natura.

“Il quaderno di viaggio – spiega Giacomo Costantini, assessore al Turismo - è un messaggio di benvenuto per coloro che decideranno di conoscere la nostra città con una visita guidata o un soggiorno nelle strutture ricettive; un ricordo omaggio su cui disegnare o annotare, durante la permanenza, le suggestioni sulle meraviglie offerte dalla città”.

Il progetto e le illustrazioni sono state curate da Ahmet Poljac, diplomato all’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Faenza, che ha coltivato il suo interesse per la grafica e l'illustrazione fin da piccolo, disegnando fumetti ispirati ai cartoni giapponesi e ai fumetti americani. Oggi si occupa di design della comunicazione e illustrazione, esplorando costantemente varie attività artistiche, con uno sguardo anche al marketing e al web design. Tra i suoi lavori recenti ci sono la cartina del progetto Use-It, presentata lo scorso autunno nell’ambito della Notte per Dante e la comunicazione del Festival delle Culture di Ravenna.

Ravenna Tourism negli ultimi mesi ha utilizzato diversi contenuti creativi come le illustrazioni di Elisa Lanconelli, la web serie “Legami & Contrasti” e le pillole di Visioni di Eterno®, sui suoi canali social, per mantenere il contatto. Alla riapertura delle prenotazioni delle visite guidate presso lo IAT e per coloro che prenoteranno on line, il quaderno di viaggio sarà in omaggio; i minori di 18 anni, accompagnati dalle famiglie, avranno in omaggio anche la visita guidata.