Tutela delle Saline di Cervia: un progetto per valorizzare il geosito

Le Saline di Cervia sono un geosito di rilevanza nazionale. La città sente un fortissimo legame identitario con le sue Saline ed è per questo motivo che il Comune ha presentato il progetto “Le Saline di Cervia, un geosito da scoprire”, nell’ambito del bando regionale per la presentazione di programmi e progetti, da attuarsi nell’anno 2024, relativi a geositi e grotte dell’Emilia-Romagna. Il progetto, del valore complessivo di 8.000 euro, mira a valorizzare il geosito della Salina attraverso attività di conoscenza e sensibilizzazione verso scuole, turisti, popolazione locale nei confronti del geosito stesso e della sua fragilità. Attraverso queste attività si intende affermare il concetto di salvaguardia del patrimonio geologico, ossia dell’insieme di quei siti rappresentativi della storia del nostro Pianeta caratterizzati da elementi di alta valenza scientifica, paesaggistica ed educativa.

Inoltre si vuole incrementare la sensibilità e l’interesse da parte di un pubblico non specializzato per le discipline delle Scienze della Terra, un tempo esclusivo appannaggio degli addetti ai lavori. In particolare si prevedono attività indirizzate a studenti delle scuole primarie (II ciclo) e secondarie di I grado, che verranno coinvolti attraverso un percorso didattico messo a punto appositamente per approfondire le tematiche legate al geosito ed alla geomorfologia di questo paesaggio unico in Romagna. A beneficiare del progetto saranno anche cittadini e turisti che, nell’ampio ventaglio di proposte e intrattenimento e svago che animano la costa romagnola, potranno trovare un percorso di visita e scoperta di un geosito unico nel suo genere. Per questo verranno inoltre realizzati materiali tematici informativi e divulgativi, quali pannelli descrittivi, una mini-guida che permetterà agli utenti di approfondire gli aspetti geologici e geomorfologici delle Saline.