Tutela delle tradizioni romagnole, successo a Lido Adriano per "Romagna in festa"

"Romagna in festa, un intreccio di passioni!". É il titolo dell’iniziativa a tutela delle tradizioni romagnole, patrocinata dal Comune di Ravenna-assessorato alla Romagna, andata in scena al Bagno Arcobaleno di Lido Adriano. Promossa da 5 importanti associazioni che a vario titolo si occupano della tutela delle tradizioni (Gruppo Folk Italiano alla Casadei, Istituto Friedrich Schürr, Te ad chi sit e’ fiol?, Compagnia del Buon Umore e Canterini Romagnoli Ravenna) la serata si è sviluppata in un alternarsi piacevole di balli, schiocchi di fruste, recite di poesie dialettali, intermezzi di commedie, etimologie dei detti romagnoli e cante.

Un esempio bellissimo di come, unendo le forze, è possibile moltiplicare gli effetti positivi di ogni azione. Già nel nome "Romagna in festa, un intreccio di passioni" c'è il senso profondo della dell’iniziativa che, in un clima di festa e con la passione dei romagnoli, ha fornito un esempio perfetto di come la collaborazione possa valorizzare le nostre tradizioni, tutelare il dialetto romagnolo e, con esso, la cultura di un popolo che, orgogliosamente, rivendica la propria identità non per isolarsi nei propri confini ma per sentirsi pienamente parte di una comunità più grande, nazionale ed europea. Temi che sono nel dna delle genti di Romagna, da sempre aperte al mondo.

"È anche attraverso iniziative come questa che possiamo affrontare meglio le sfide di una modernità e di una società sempre più globalizzata, specialmente in un'era in cui la tecnologia e l'intelligenza artificiale prendono sempre più piede - dice il vicesindaco di Ravenna Eugenio Fusignani -. Coniugare tradizione e innovazione è cruciale per rispondere efficacemente alle sfide future, evitando il rischio di cadere nel nichilismo tecnologico o nel folklore superato".

Che prosegue: "Le tradizioni della Romagna sono un patrimonio importante in questo percorso. Riflettendo su questo, si rafforza l’idea di come un profondo legame con le nostre radici sia il viatico migliore per avviarci verso il futuro e vivere la società attuale. Questo legame ci offre una base solida come il dialetto romagnolo, che è un elemento fondamentale della nostra identità culturale. La sua tutela è di estrema importanza e, per questo, va riconosciuto ancor più il grandissimo lavoro che la Friedrich Schürr sta facendo per mantenere viva la scrittura in dialetto- Ma soprattutto è importante parlarlo, per evitare di perderne i suoni, i fonemi e quelle coloriture che lo rendono una lingua unica".

"Per questo sono importanti le commedie dialettali e, in particolare, le cante romagnole che rappresentano un elemento prezioso della nostra cultura. Esse raccontano la storia e l'anima della nostra terra, trasmettendo valori e sentimenti che ci uniscono come comunità. Valorizzare e preservare queste cante, così come le tradizioni romagnole, significa mantenere vivo un legame profondo con le nostre radici, che è il viatico migliore per avviarci verso il futuro e vivere la società attuale".