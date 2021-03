Tutta Italia celebra il Dantedì, Franceschini: "Arriverà il momento in cui anche noi usciremo a riveder le stelle"

Tutta l'Italia si muove in ricordo di Dante: sono migliaia le iniziative che giovedì 25 marzo celebrano il Dantedì, la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, istituita nel 2020 dal Consiglio dei ministri su proposta del ministro della Cultura, Dario Franceschini. Tante le iniziative anche nel ravennate e quelle organizzate nel faentino.

"È appena il secondo anno del Dantedì e sono già tantissime le iniziative in tutta Italia e online per celebrare Dante", ha detto Franceschini dando il via alla seconda edizione del Dantedì, nell'anno delle celebrazioni dei settecento anni dalla morte del Sommo Poeta. Il ministro ha sottolineato come "in un momento difficile come questo attorno a Dante vi sia una grande vitalità e coesione della comunità nazionale. In fondo, lui stesso ci ha indicato la strada, quando alla fine del lungo viaggio all'Inferno ha concluso con 'e quindi uscimmo a riveder le stelle'. Ecco, arriverà in fretta il momento in cui potremo uscire a rivedere le stelle: tornerà la musica nelle piazze, torneranno gli spettacoli teatrali, torneranno i festeggiamenti".

"Quest’anno è ancora più importante perchè si celebrano i 700 anni della morte del Sommo Poeta - aggiunge il presidente della regione Stefano Bonaccini - In Emilia-Romagna, quasi una sua seconda patria, sono tante le iniziative, culturali e istituzionali, a lui dedicate. Fra cui un percorso espositivo diffuso e unitario che da Piacenza a Rimini, passando per Ravenna, dove si trova la tomba del poeta, raccoglie le testimonianze dantesche presenti in biblioteche e archivi dell’Emilia-Romagna. Un’occasione straordinaria per scoprire un patrimonio prezioso, attraverso 14 mostre allestite fino a marzo 2022. Vogliamo ripartire, e farlo anche con la cultura".

Archivi, Biblioteche statali e comunali, soprintendenze archivistiche, musei, parchi archeologici, ambasciate, istituti culturali si sono mobilitati per questa edizione. La giornata culminerà nella diretta serale Rai dal Quirinale, dove Roberto Benigni reciterà il XXV canto del Paradiso. Il Dantedì sarà centrale in tutte le comunicazioni digitali, oggi e per tutto il 2021, sui canali social del Mic, degli archivi, delle biblioteche e dei musei dello Stato.