'Tutti a scuola in bici', l'iniziativa per insegnare la mobilità sostenibile ai bambini

A scuola in bicicletta per ribadire l’importanza dei corretti stili di vita e far nascere nuove abitudini di mobilità. Il Comune di Ravenna partecipa all’iniziativa promossa dall’associazione Fiab Ravenna “Tutti a scuola in bici!” organizzata per mercoledì 23 marzo e che fa parte dell’iniziativa nazionale di Fiab, che si svolgerà nella settimana dal 21 al 25 marzo, “Tutti a scuola a piedi o in bicicletta!”.

Nella giornata di mercoledì Fiab Ravenna si occuperà dell’accompagnamento a scuola in bici, in sicurezza, dei ragazzi delle scuole secondarie di primo grado Damiano, Novello, Don Minzoni, Montanari, Randi e Ricci Muratori. Per ogni scuola è stato creato un percorso con più fermate per far partecipare il maggior numero di ragazzi possibile.

L’invito a recarsi a scuola a piedi o in bici è rivolto a tutti, ma soprattutto a quanti ancora non lo fanno. Una pratica che fa bene all’ambiente, alla salute, ma anche ai ragazzi, che si presentano così alle lezioni con la mente più attiva. Un’abitudine poi che aiuta i genitori a ritagliarsi un po’di tempo con i propri figli, mettendo da parte la fretta, la rabbia per un ingorgo improvviso o per un posteggio che non si trova.