“Tutti i bambini e le bambine vanno a scuola”: raccolta fondi per l’acquisto di materiale scolastico

Compie dieci anni l’iniziativa di solidarietà “Tutti i bambini e le bambine vanno a scuola!”, promossa anche per l’anno scolastico 2022/2023 con l’obiettivo di permettere alle famiglie in difficoltà di mandare a scuola i propri figli con un corredo scolastico completo e adeguato. Due le date fissate per la raccolta: sabato 3 settembre nei supermercati Conad (La Fontana, Galilei, Bassette, Sant’Alberto, San Pietro in Vincoli, San Zaccaria, Piangipane e Punta Marina) e Famila (via Argirocastro, via Faentina, via Aquileia) e sabato 10 settembre nei supermercati Coop Alleanza 3.0 (Faentina, Teodora, Extracoop Esp nell’ambito del progetto Una mano per la scuola).

All’esterno dei supermercati aderenti all’iniziativa saranno presenti i volontari delle associazioni, che inviteranno i clienti ad acquistare e a donare articoli di cancelleria. Nel dettaglio gli articoli necessari: maxi quaderni con e senza margini, copertine per quadernoni (rosse, blu, verdi e gialle), raccoglitori ad anelli e buste con occhielli, ricambi fogli, cartelline con elastico, pastelli (scatole da 12), pennarelli a punta fine, matite, gomme, temperini, penne (blu, nere e rosse), colla stick, evidenziatori, album da disegno, compassi, goniometri, righe, righelli e squadre, forbici con la punta arrotondata.

È già possibile sostenere il progetto anche attraverso la raccolta di fondi. Per questa finalità la Consulta del Volontariato Comune di Ravenna Organizzazione di volontariato mette a disposizione il proprio conto corrente, creando un centro di costo specifico per chiunque volesse contribuire con donazioni in denaro tramite bonifico bancario sul c/c della Banca BCC ravennate, forlivese e imolese di viale Berlinguer n. 12 di Ravenna, intestato alla Consulta del Volontariato Comune di Ravenna Odv (IBAN IT89G0854213104037000100917) con la causale “Progetto tutti i bambini e le bambine vanno a scuola”.

L’eventuale donazione è detraibile o deducibile dalla dichiarazione dei redditi ai sensi di legge. L’iniziativa è promossa dalla Consulta del Volontariato Comune di Ravenna Odv con il coordinamento dell’assessorato alle Politiche sociali; partecipano al progetto le associazioni Arci associazione genitori, Auser Volontariato Ravenna Odv, Avvocato di strada, La Casa delle donne, Centro d’ascolto Caritas, Comitato cittadino antidroga, Croce Rossa Italiana, Punto d'incontro francescano, R.C. Mistral, 4 Lions Club Ravenna - Distretto 108A, CittAttiva, Associazione sportiva Pietro Pezzi, Movimento adulti scout cattolici italiani, Banca del tempo “Ogni ora più vicini” aps.

Nel 2021 sono stati 231 i nuclei familiari che hanno beneficiato del progetto, 455 gli studenti sostenuti, mentre le donazioni in denaro sono state pari a 6mila euro a cui vanno aggiunte le donazioni di materiale. Per informazioni sul progetto “Tutti i bambini e le bambine vanno a scuola” si può contattare lo 0544 482348 e/o scrivere al seguente indirizzo: politichesociali@comune.ra.it