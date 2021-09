Tutti i bambini e le bambine vanno a scuola: nuovo appuntamento con la raccolta solidale

E’ attiva per il nono anno l’iniziativa di solidarietà “Tutti i bambini e le bambine vanno a scuola!”, promossa dal Tavolo delle Solidarietà con il coordinamento dell’assessorato ai Servizi sociali, in collaborazione con la Consulta ravennate associazioni di volontariato (ODV), per permettere alle famiglie in difficoltà di mandare a scuola i propri figli con un corredo scolastico completo e adeguato. Dopo l’appuntamento del 4 settembre, la raccolta è in programma per sabato 11 settembre nell’ambito del progetto di Coop Alleanza 3.0 “Una mano per la scuola” e verrà effettuata all’ Extra coop Centro ESP, Coop Teodora, e Coop Faentina. E’ possibile acquistare e donare anche presso le cartolerie che hanno aderito all’iniziativa: Giro-Girotondo (viale Alberti 96), Cartoleria Salbaroli (via Gamba 16), Tecnodesign (via Guidone 26), La Politecnica (via Corrado Ricci 3) . Altre cartolerie che avessero ancora intenzione di partecipare possono contattare l’ufficio Volontariato del Comune di Ravenna al numero 0544.482348 e ritirare la locandina da esporre.

I volontari impegnati fanno capo alle associazioni Arci Associazione genitori, Auser Volontariato Ravenna, Associazione Sportiva Pietro Pezzi, Avvocato di strada, Casa delle donne, Centro di Ascolto Caritas, Comitato Cittadino Antidroga, Croce Rossa Italiana, Punto d’ incontro Francescano, Rc Mistral, 4 Lions Club Ravenna Distretto 108A. Nel dettaglio gli articoli che si richiede di donare sono: maxi quaderni con e senza margini, copertine per quadernoni (rosse, blu, verdi e gialle), raccoglitori ad anelli e buste con occhielli, ricambi fogli, cartelline con elastico, pastelli (scatole da 12/24), pennarelli a punta fine, matite, gomme, temperini, penne (blu, nere e rosse), colla stick, evidenziatori, album da disegno, compassi, goniometri, righe, righelli e squadre, forbici con la punta arrotondata, astucci, zaini, bianchetti.

Nella settimana dal 6 al 10 settembre, dalle 9 alle 12, a cura di Cittattiva, i volontari gestiranno le prenotazioni del ritiro al numero 0544/482052. E’ sempre possibile contribuire anche con una donazione tramite bonifico bancario Banca BCC intestato a Consulta del Volontariato IBAN: IT89G0854213104037000100917 causale: Progetto tutti i bambini e le bambine vanno a scuola.