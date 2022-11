Tutti i progetti finanziati dal Pnrr a Ravenna: la presentazione al Teatro Alighieri

Si intitola “Next – Generation Eu Ravenna” l’incontro pubblico in programma mercoledì 16 novembre alle 18 alla sala Corelli del teatro Alighieri, in via Mariani 2. L’appuntamento sarà dedicato alla presentazione di tutti i progetti che saranno realizzati a Ravenna attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), il programma italiano di impiego del Next Generation Eu, fondo approvato dal Consiglio europeo al fine di sostenere gli stati dell’Unione colpiti dalla pandemia da Covid 19.

Sociale e salute, cultura, turismo e natura, scuola, sport, giovani, diritti, digitale, porto e mobilità sono i macro temi al centro dei progetti finanziati, per la crescita e lo sviluppo sostenibile dell’intera comunità da qui ai prossimi anni. Interventi che saranno realizzati, oltre che dal Comune di Ravenna, dall’Azienda unità sanitaria locale della Romagna, dall’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centro settentrionale, dall’Ufficio scolastico regionale – Ambito territoriale di Ravenna e dal Parco del Delta del Po.

Ne parleranno, insieme con il sindaco Michele de Pascale, Massimo Gaudina, capo della Rappresentanza a Milano della Commissione europea; Andrea Corsini, assessore a Mobilità e trasporti, infrastrutture, turismo e commercio della Regione Emilia-Romagna; Aida Morelli, presidente del Parco del Delta del Po; Sofia Collinelli, ciclista professionista; Gennaro Zinno, dirigente scolastico Itg Morigia e Itas Perdisa; Roberta Mazzoni, direttore del Distretto sociosanitario di Ravenna, Cervia e Russi. L’incontro sarà moderato da Emanuela Medeghini, responsabile del Centro Europe Direct della Romagna. L’appuntamento potrà essere seguito anche in diretta streaming attraverso la pagina Facebook e il canale Youtube del Comune di Ravenna.