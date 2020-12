Tutti negativi dopo il Covid: dopo l'isolamento i ragazzi tornano al centro di accoglienza

Mercoledì la situazione all’interno del Centro di Accoglienza Straordinario (Cas) di via Manzoni a Barbiano - dove nei giorni scorsi erano stati registrati alcuni casi di Coronavirus - è tornata alla normalità. Tutti i ragazzi positivi hanno terminato l’isolamento presso hotel Covid e sono rientrati in struttura, a seguito della certificazione di avvenuta guarigione da parte dell’Ausl. Lo stesso è avvenuto per gli altri migranti che erano stati alloggiati temporaneamente presso la casa di via Gaggio a Budrio, sempre gestita dalla cooperativa Cefal.

I ragazzi positivi sono rimasti quasi tutti asintomatici durante il periodo di isolamento; si sono quindi ricongiunti agli altri ragazzi rimasti in quarantena dentro la struttura. Al momento sono 16 i migranti alloggiati presso il Cas. "Si conclude nel migliore dei modi questa vicenda che è stata gestita con attenzione dal gestore, in stretta collaborazione con l’Ausl", commenta il sindaco di Cotignola Luca Piovaccari.