Tutti negativi i tamponi al nido: i bimbi tornano in classe

Venerdì scorso la sezione 'gialla' dell'asilo nido Il Bosco di Fusignano era stata chiusa in via precauzionale a seguito di un sospetto caso di positività al Coronavirus. Nella stessa giornata sono stati effettuati i tamponi ai bambini entrati in contatto con il caso sospetto e al personale ed è stato effettuato un sopralluogo dei locali scolastici dall'Unità Operativa di Pediatria di Comunità. E lunedì sono arrivati gli esiti dei tamponi, che hanno dato tutti esito negativo. Pertanto la sezione è stata riaperta agli alunni martedì mattina.