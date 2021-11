Tutto esaurito per la serata con Sacchi, Lippi e Zaccheroni: ma non ci sarà Conte

Tutto esaurito per la serata di giovedì 4 novembre alle 20.30 al teatro Moderno di Fusignano insieme ad Arrigo Sacchi, Marcello Lippi e Alberto Zaccheroni, evento di chiosa per la mostra “Oltre il Sogno. L’emozione del calcio totale di Arrigo Sacchi”. I tre allenatori dialogheranno sui principali temi del calcio “di oggi, di ieri e di domani”, insieme ai giornalisti Fabio Licari e Luigi Garlando della Gazzetta dello sport. Sarà invece assente Antonio Conte, già in Inghilterra per il nuovo incarico come tecnico del Tottenham.

Per consentire a tutti di assistere alla serata, sarà predisposta una diretta Facebook, che potrà essere seguita dalla pagina Eventi Comune di Fusignano. La mostra “Oltre il Sogno” è visibile al pubblico fino a domenica 7 novembre il sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, sempre con ingresso gratuito. In occasione dell'evento di giovedì rimarrà aperta in via eccezionale dalle 20 alle 24.