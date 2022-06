Ubriaca al volante in autostrada: già 2 anni prima le avevano ritirato la patente

Intenso lavoro per la Polizia Stradale, impegnata nei servizi di controllo stradale durante il ponte del 2 giugno. In particolare, la Polizia Stradale di Forlì ha fermato una 23enne residente nel Ravennate sull'autostrada A14. La donna, infatti, sabato notte sarebbe stata trovata dagli agenti ubriaca al volante all’altezza del casello di Imola. In seguito agli accertamenti, la Polizia Stradale ha rilevato che, già due anni prima, la giovane era stata sorpresa per la stessa infrazione e, al termine del periodo di sospensione, aveva riottenuto la patente.