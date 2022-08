Controlli nella zona della 'movida' tra droga e ubriachi alla guida: tante multe e denunce

Nello scorso fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Ravenna, con l’ausilio di un’unità cinofila della Guardia di Finanza, hanno effettuato controlli straordinari nei luoghi della movida lungo il litorale ravennate, controllando due locali e verificando il rispetto del limiti alcolemici per le persone alla guida di vetture.

Tra i 125 controllati, 8 sono stati i denunciati per guida in stato di ebbrezza, poiché trovati con tasso alcolemico tra i 0,97 g/l e i 1,86 g/l, e 10 i sanzionati in via amministrativa per la stessa ragione, tra cui un neopatentato. Un giovane è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di stupefacenti, poiché trovato in possesso di un piccolo quantitativo di cocaina.