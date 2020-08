Ubriaco alla guida, senza patente e senza permesso di soggiorno: recidivo denunciato

Recidivo. Un tunisino di 35 anni, residente a Ravenna, è stato denunciato a piede libero dagli agenti della Polizia Locale dell'Unione Rubicone e Mare per guida in stato di ebbrezza e guida senza patente. La pattuglia ha fermato a Gatteo Mare una Peugeot in marcia nella vecchia strada Adriatica. Alla guida vi era l'extracomunitario, che agli agenti è apparso immediatamente annebbiato dai fumi dell'alcol. Anche la donna al suo fianco, intestataria dell'autovettura, era nelle stesse condizioni.

L'uomo, sottoposto a etilometro, è risultato avere un tasso alcolemico di 1.6 grammi per litro. Risultando privo di documenti, è stato accompagnato al comando dei Carabinieri della Compagnia di Cesenatico e fotosegnalato. L'uomo, privo di permesso di soggiorno e privo di patente di guida in quanto ritirata e sospesa, sempre per guida in stato di ebbrezza, lo scorso luglio a Ravenna.

Il 35enne è pertanto stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e permanenza clandestina in Italia, nonchè sanzionato per guida con patente sospesa (2mila euro di sanzione e revoca della patente). Il veicolo è stato sequestrato e la donna denunciata per concorso in guida in stato di ebbrezza, sanzionata per incauto affidamento della vettura, nonchè per ubriachezza manifesta.