Pedone ucciso, l'automobilista era ubriaco: arrestato per omicidio stradale

Era ubriaco l'uomo che ha travolto il 57enne Sergio Bagnari, che ieri pomeriggio ha perso la vita a Piangipane. L'automobilista, alla guida di una Mitsubishi, dopo aver investito mortalmente il pedone, residente in zona, è stato portato in ospedale dove sono stati effettuati i test alcolimetrici e tossicologici del caso, dai quali è risultato che aveva assunto alcol. Il suo tasso alcolemico era di 0,8 g/l, superiore ai limiti consentiti dalla legge. Per questo l'uomo è stato arrestato per omicidio stradale.

I fatti

Erano da poco passate le 15. Il 57enne stava coordinando dei lavori di potatura delle piante lungo via Piangipane, a poca distanza dal centro del paese, tra l'ex seminario e il Centro di formazione professionale Alfa Opera Diocesana Giovanni XXIII. All'improvviso è stato investito violentemente da un'auto, una Mitsubishi con alla guida l'uomo arrestato.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118, ma per il pedone investito non c'è stato nulla da fare. Per i rilievi di legge e per far luce sulla dinamica è intervenuta la Polizia locale di Ravenna e la Medicina del lavoro. Via Piangipane è stata chiusa al traffico per permettere i soccorsi e i rilievi.

