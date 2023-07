Ubriaco fa pipì ai Giardini Speyer: multato e allontanato

Due persone sono state denunciate martedì mattina dalla Polizia Locale di Ravenna, nel corso di servizi programmati nell’area dell’ex ippodromo, ai sensi della normativa sull’immigrazione, in quanto risultate irregolari sul territorio. La misura è scattata dopo le procedure di identificazione, presso il Comando di Piazza Mameli.

Sempre nell’ambito di controlli contro il degrado urbano, effettuati dagli agenti presso i Giardini Speyer, un 23enne del Bangladesh è stato sanzionato per ubriachezza manifesta e atti contrari alla pubblica decenza, in quanto aveva orinato in pubblico, con contestuale emissione del verbale di allontanamento.