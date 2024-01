Sbatte contro le auto in sosta, scappa e poi prende a morsi le forze dell'ordine: ubriaco in manette

Dopo aver causato un incidente da ubriaco, se l'è presa con le forze dell'ordine prendendole a morsi. È successo venerdì sera in via Ravegnana, dove un 50enne si era messo alla guida della sua auto in stato di grave ubriachezza. L'uomo è stato fermato dopo aver urtato due veicoli in sosta all'altezza di vicolo Plazzi.

Inizialmente sembrava andare tutto bene, con l'automobilista che si è messo a disposizione delle forze dell'ordine. Poi, però, improvvisamente si è allontanato, venendo raggiunto poco dopo davanti a un bar di via Renato Serra.

Qui il link per iscriversi al canale WhatsApp di RavennaToday

Qui è scoppiato il parapiglia, con il 50enne che ha cercato di sottrarsi al controllo tramite calci, pugni e morsi. Le forze dell'ordine, stante anche la notevole stazza fisica dell'uomo, hanno dovuto richiedere il sostegno di altri colleghi per riuscire a fermarlo e arrestarlo.

Sabato mattina, dopo l’udienza di convalida dell’arresto presso il Tribunale di Ravenna, l’uomo - gravato da numerosi precedenti di polizia - è stato liberato con obbligo di firma quotidiano.