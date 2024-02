Ubriaco pesta a sangue due giovani fuori da un locale: Daspo di un anno per un 23enne

La lite degenera in un pestaggio furibondo. Il Questore di Ravenna, Lucio Pennella, ha emesso il provvedimento di divieto di accesso e stazionamento in tutti i locali del centro storico di Ravenna (il cosiddetto Daspo Willy) per la durata di un anno contro un giovane di 23 anni, che è stato denunciato in stato di libertà dalla locale Squadra Mobile per aver picchiato in stato di ubriachezza due giovani nei pressi di un locale nel centro storico di Ravenna. Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi, intorno alle 3 di notte, all’uscita del locale, quando il 23enne, ubriaco, avrebbe ingaggiato una discussione per futili motivi con due giovani. Il diverbio è poi degenerato in aggressione: il 23enne avrebbe sferrato un pugno al volto di entrambi, per poi tirare un calcio alla testa di uno dei due caduto in terra per il colpo appena ricevuto. Subito è intervenuto un equipaggio della sezione Volanti della Questura che ha allertato immediatamente il personale del 118 per il trasporto urgente in ospedale della vittima, che veniva ricoverata per le lesioni subite. Le immediate indagini avviate dalla Squadra Mobile avrebbero poi permesso di rintracciare e indentificare il presunto aggressore, sequestrando a suo carico i vestiti ancora sporchi di sangue. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà e successivamente è stato 'colpito' dal Daspo emesso al termine dell’istruttoria avviata dal personale della Polizia di Stato della Divisione Anticrimine della Questura di Ravenna.