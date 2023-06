Ubriaco al volante in autostrada: denuncia e ritiro della patente per un 29enne

La guida in stato di ebbrezza costa caro a un automobilista. Sabato sera la pattuglia della Sottosezione di Forlì, in servizio sulla A14 dir, all’altezza di Bagnacavallo, ha fermato per un controllo un 29enne. L'alito e gli occhi lucidi dell'automobilista, originario del Reggiano, hanno insospettito gli agenti. Sia le verifiche preliminari sia l’alcoltest avrebbero poi confermato quanto immediatamente intuito dai poliziotti: il 29eene si era messo al volante dopo aver alzato troppo il gomito, tant’è che aveva un tasso alcolemico più di due volte superiore al consentito. Per l’uomo sono scattate denuncia e ritiro della patente, che rischia di essere sospesa per due anni.