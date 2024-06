Uccide la moglie e porta il cadavere ai Carabinieri nel bagagliaio: una camminata silenziosa per Anna

Linea Rosa torna a manifestare con una camminata silenziosa per le vittime di violenza di genere. L'evento è in programma mercoledì 19 giugno a Cervia. Partenza alle 20.30 da via Mazzini 39, davanti alla sede di Linea Rosa, con arrivo al monumento commemorativo in piazzale dei Salinari.

La manifestazione è dedicata in particolare ad Anna Sviridenko, la 40enne uccisa a Modena il 10 giugno scorso dal marito, reo confesso e tratto in arresto dopo aver consegnato il cadavere ai Carabinieri. Gli organizzatori chiedono di non portare bandiere o segni politici, ma un fiore rosso come simbolo di solidarietà alle vittime.