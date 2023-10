Udi rischia la cancellazione dal registro del terzo settore: "Discrimina gli uomini impedendogli l'iscrizione"

C’è grande fermento nelle associazioni Udi - Unione donne in Italia - di Ferrara, Modena e Ravenna, dopo che è stato chiesto loro di modificare lo statuto per aprire l’iscrizione agli uomini per non perdere l’iscrizione dal Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). Riservare l’iscrizione alle sole donne risulterebbe infatti discriminatorio degli uomini, secondo un’interpretazione rigida della norma istitutiva del Runts.

"Per questo abbiamo presentato un’interrogazione alla Giunta regionale per sapere come scongiurare un fatto che spingerebbe fuori dal registro unico le associazioni dell’Udi - spiega la consiglierà regionale Pd Mirella Dalfiume insieme alle colleghe Roberta Mori, Palma Costi e Marcella Zappaterra - L’Udi di Ravenna mi aveva informata di quello che stava succedendo e, insieme alle colleghe, mi sono resa disponibile per reagire a una decisione che, se dovesse malauguratamente andare in porto, sarebbe una sconfitta per tutte le donne. Perché sarebbe una sconfessione di tutte le conquiste fatte negli ultimi cinquant’anni e, cosa ancora più grave, dell’articolo 3 della Costituzione, che ha sempre ispirato l’attività dell’Udi e sul quale ha costruito un percorso di emancipazione delle donne".

La richiesta di modificare lo statuto è venuta dall’Ufficio Runts dell’Emilia-Romagna, che cita la Nota interpretativa n. 1309 del 06/02/2019 emessa dal Direttore generale del Ministero del Lavoro Alessandro Lombardi. "Ma se l’Udi è da sempre riconosciuta come la casa delle donne, non ha senso imporre con una nota burocratica chi e come associare, che invece starebbe a loro decidere. Chiediamo quindi alla Giunta dell’Emilia-Romagna di sostenere presso il Ministero una interpretazione diversa che riconosca all’Udi, per la sua storia e la sua identità, la possibilità di riservare alle donne l’adesione all’associazione, senza nessun intento discriminatorio ma proprio per il riconoscimento di una storia che parte da 80 anni fa. E, nel frattempo, una sospensione del procedimento a favore delle associazioni”.