Uffici e scuole a energia solare: il nuovo ecoquartiere farà risparmiare 200mila euro l'anno

Sostenibilità energetica, riduzione delle emissioni di CO2 e anche un notevole risparmio sulla bolletta del Comune. Questo è ciò che prevede il progetto dell'Ecoquartiere Ravenna Sud, presentato a fine agosto nell'ambito dell’Agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile (Atuss). "Si tratta di un intervento strategico" conferma l'assessora ai Lavori Pubblici, Federica Del Conte. Il progetto, dal costo di 3 milioni di euro (di cui 2,4 milioni da fondi europei di sviluppo e 600mila dal Comune) si rivolge in particolare agli edifici pubblici dell'area di Ravenna Sud, nel quartiere di viale Berlinguer, dove è già presente un impianto di teleriscaldamento e teleraffrescamento concepito negli scorsi decenni: "Un impianto avanzato, per quando era stato concepito, che andava ad alimentare più edifici pubblici", precisa l'assessora.

Ora però occorre fare un deciso passo in avanti dal punto di vista energetico. "Oggi dobbiamo porci obbiettivi più alti - prosegue Del Conte - che guardino alla sostenibilità e al risparmio energetico, ma anche alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica", un target che va verso il graduale abbandono dei combustibili fossili. Per questo, l'impianto esistente dovrà essere riqualificato così da permettergli di produrre energia elettrica partendo da fonti di energia rinnovabile, anziché da metano, come è oggi.

Il progetto

Il nuovo impianto sarà dunque basato sull'utilizzo di pannelli fotovoltaici che saranno installati su tutta l'area di parcheggio in via Fontana. I pannelli andranno così non solo a produrre energia pulita e rinnovabile, ma costituiranno anche una struttura che offrirà una copertura alle auto parcheggiate nei pressi del Polo degli uffici. Nell'area saranno inoltre installate delle colonnine di ricarica per le auto elettriche. L'impianto fotovoltaico in questo modo andrà ad alimentare la centrale di teleriscaldamento che sarà prevalentemente elettrica, pur mantenendo una piccola percentuale di energia fossile che potrà essere sfruttata in caso di bisogno, in particolare quando temperature molto basse potrebbero non garantire alte prestazioni all'impianto fotovoltaico. Si tratterà quindi di un impianto che "punta alla totale sostenibilità", assicura l'assessora.

La centrale così rinnovata provvederà al raffrescamento e al riscaldamento del Polo degli uffici comunali di viale Berlinguer, del polo dell'infanzia Lama Sud e il futuro asilo nido di via Fontana. Quello dell'utilizzo di fonti di energia fossile per il riscaldamento dei luoghi pubblici "è un principio che vogliamo superare", precisa Del Conte. Il nuovo impianto consentirà una notevole riduzione dell'emissioni di CO2 e anche un risparmio energetico importante che viene stimato in oltre 200mila euro l'anno.

A oggi gli uffici del Comune sono già partiti con le attività di progettazione che dovrebbero portare entro la fine dell'anno alla redazione del progetto di fattibilità tecnico economica. A quel punto potrà scattare la gara d'appalto per la realizzazione dei lavori e anche la gara per gestione del futuro impianto. La previsione, come conclude l'assessora Del Conte, è quello di "ultimare i lavori entro la fine del 2025".