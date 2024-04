Ugl pensionati, Giancarlo Turchi nominato segretario per la provincia di Ravenna

Il segretario nazionale dell'Ugl, federazione Pensionati, Francesco Martire, ha individuato quale segretario reggente dell'Ugl Pensionati per la provincia di Ravenna Giancarlo Turchi, pensionato, un passato professionale come dipendente di Confcooperative (Forlì-Cesena e Romagna), specializzato in cooperazione sociale, sanitaria, turistica, sportiva e culturale. La nomina è stata concertata con il segretario regionale reggente Ugl Pensionati Alberto Urizio e il segretario territoriale di Ugl Romagna Filippo Lo Giudice.

"Con questo incarico si rafforza sempre più la presenza della federazione Pensionati Ugl in Romagna a tutela di una categoria spesso non rappresentata come dovrebbe nelle politiche di sostegno locali e nazionali e per il ruolo sociale che ricopre in una società come la nostra contrassegnata da un invecchiamento demografico progressivo”, ha commentato Filippo Lo Giudice.

“Ringrazio i segretari Martire, Urizio e Lo Giudice, per la fiducia accordatami – ha dichiarato Turchi –. Un passo avanti verso il futuro della Ugl pensionati, nel solco del percorso di crescita e di rappresentanza iniziato negli ultimi anni in Romagna. Un’occasione per rafforzare ulteriormente il nostro impegno nei confronti di tutti i pensionati iscritti, offrendo nuove prospettive e un rinnovato slancio. Le sfide che ci aspettano sono molteplici, a partire dal confronto con Ausl Romagna e Regione su sanità e continuità assistenziale territoriale, con un attenzione alla prevenzione e alla non autosufficienza”.

Si congratula con Giancarlo Turchi anche il segretario nazionale di Ugl Pensionati, Francesco Martire, che gli augura un “buon lavoro” non rituale “perché siamo convinti che attraverso la sua competenza si potrà dispiegare sul territorio un intenso lavoro sindacale sui temi fondamentali come la sanità e il sociale e a tutela delle categorie più fragili”.