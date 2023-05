Ultimata la conta dei danni, Bonaccini: "Ci rialzeremo anche questa volta"

“L’unica cosa davvero irreparabile sono le vittime di questa tragedia, tutto il resto è difficile, ma lo ricostruiremo insieme”. Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, nel pomeriggio si è recato a Bagnacavallo, uno dei Comuni maggiormente colpiti dal maltempo di questi giorni, per incontrare gli imprenditori delle aziende danneggiate, soprattutto agricole, e le associazioni di categoria. Un centinaio i presenti nella sede della Cooperativa Terremerse. Con lui la sindaca di Bagnacavallo, Eleonora Proni, il presidente della Provincia di Ravenna, Michele De Pascale, e il prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa.

“La priorità assoluta adesso è agire in fretta per fare la stima esatta dei danni, pubblici e privati, Comune per Comune - ha sottolineato Bonaccini- e fare in modo che le famiglie e le imprese, piegate da questa emergenza, possano accedere ai risarcimenti il prima possibile. Ora più che mai servono la concretezza, la tenacia e la coesione che già in passato, e in più occasioni, la nostra comunità ha dimostrato di avere”. Dopo aver rinnovato il proprio ringraziamento a tutti coloro - Prefettura, Forze dell’ordine, Protezione civile, Vigili del Fuoco, Polizie locali, sindaci e volontari - che da giorni sono impegnati senza sosta nei soccorsi e nelle operazioni di pulizia e ripristino, ha condiviso il percorso perché vengano garantite tutte le risorse necessarie a far fronte all’emergenza che ha danneggiato famiglie, imprese agricole e di altri settori.

“Nei prossimi giorni riuniremo il Patto per il Lavoro e per il Clima per impostare un lavoro collettivo per i singoli associati e le imprese- ha affermato-. Assieme all’assessore allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla, stiamo lavorando per poter accedere a risorse europee e cercare di attivare un bando ad hoc per gli interventi necessari. Così come siamo impegnati per assicurare gli ammortizzatori sociali ai lavoratori coinvolti, affinché si attivino tutte le leve possibili. Quel che è certo è che, non appena sarà stabilità l’entità dei danni, chiederemo subito al Governo un incontro urgente per ottenere le risorse straordinarie necessarie a ricucire questa ferita e ad assicurare tutti i risarcimenti per i danni subiti: sono certo che la collaborazione istituzionale dimostrata finora dall’Esecutivo nazionale e da tutte le istituzioni ci permetterà di rispondere ai bisogni di cittadini, famiglie e imprese”.

“L’intera comunità provinciale è al fianco dei comuni colpiti – ha dichiarato il presidente della provincia De Pascale nel corso del suo intervento – siamo vicini a Bagnacavallo per recuperare gli enormi danni subiti, che ora devono essere quantificati per presentare al Governo la richiesta di rimborso, e abbiamo mobilitato tutte le autobotti reperibili dal gruppo Hera per il blocco dell'acquedotto di Conselice, su cui ora stiamo concentrando tutte le pompe reperibili. Non vogliamo semplicemente ricostruire ciò che è andato distrutto ma vogliamo ricostruire meglio di ciò che è andato distrutto. Questo evento ci dimostra che sono in atto degli stravolgimenti che impongono un nuovo paradigma e nuova stagione di investimenti importanti che mettano al centro la sicurezza delle persone".

