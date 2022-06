Ultime corse per il Treno di Dante prima della pausa estiva

Prima della pausa estiva, il Treno di Dante ha in programma ancora alcune corse da Firenze a Ravenna. Infatti, nei weekend fino al 10 luglio sarà possibile vivere questa esperienza di viaggio unica, a bordo del treno storico “Centoporte”, che attraversa il cuore dell'Appennino Tosco-Romagnolo alla scoperta delle terre che Dante Alighieri visitò nel suo cammino tra le due splendide città. I viaggi riprenderanno poi il 27 agosto e si concluderanno con una corsa straordinaria il 1° novembre. Il treno si presenta con tre ambienti per i passeggeri: uno aperto per la classe standard (all’epoca terza classe), con i caratteristici interni di legno, la prima e la seconda classe con i divani imbottiti e dettagli Liberty, per complessivi 230 posti, a cui si aggiungono il vagone postale e la motrice storica.

Nelle giornate di luglio domenica (3, 10 luglio) il Treno di Dante parte da Firenze alle ore 8.50 per giungere a Ravenna in mattinata (ore 11.57) dove rimarrà in sosta in stazione sino alla ripartenza, prevista per le ore 17.54. Quattro le fermate intermedie: Borgo San Lorenzo, Marradi, Brisighella e Faenza, tutti luoghi che hanno segnato la vita di Dante. Nelle giornate di sabato, invece, si può scegliere la formula “crociera”. In questo caso vi sono tre soste tecniche e la sosta prolungata (1 ora e 30) a Brisighella (2 luglio) o Faenza (9 luglio). Con la formula “crociera” i viaggiatori possono completare l’acquisto con le opzioni di escursione/degustazioni nelle due città.

Il viaggio sul Treno di Dante (136 km complessivi da Firenze a Ravenna) è arricchito dalla presenza di un’assistente di viaggio che si occupa di accompagnare i viaggiatori nella loro esperienza e narrare la storia dei luoghi toccati durante l’esilio dell’Alighieri. I biglietti per il Treno di Dante sono in vendita sul sito www.iltrenodidante.it. Prezzi: singola tratta 38,00 €; andata e ritorno 56,00 € (sconti per i bambini e gratuità fino a 4 anni).