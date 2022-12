Un 2022 all'insegna della solidarietà: l'associazione ha raccolto oltre 12mila euro in un anno

L'anno volge al termine e l'associazione cervese "Francesca Fontana" traccia un bilancio delle attività svolte nel corso del 2020 a 12 anni dall'avvio dell'attività solidale. "Siamo partiti nel 2011, con tante idee e valori, ci siamo iscritti all’albo regionale dell’Emilia Romagna per le associazioni del terzo settore e alla consulta del volontariato di Cervia", affermano dall'associazione.

Tra le iniziative più importanti dal punto di vista culturale, delle fragilità e delle tradizioni, portate avanti dall'associazione si possono ricordare: il progetto della “Porta di comunità”, il concorso letterario “Scrivile”, il sostegno a Linea Rosa Ravenna e Sportello Donna Cervia nella lotta contro la violenza di genere, e il progetto culturale musicale “Airone”.

Il valore della solidarietà, è uno dei primi obiettivi che si è prefissa l’associazione fin dalla sua costituzione. "Il dato complessivo della solidarietà prodotta nei primi 12 anni della nostra associazione ha raggiunto la somma per noi importantissima di oltre 67mila euro - fa sapere l'associazione - un risultato davvero significativo e straordinario se si pensa alla nostra azione che è di una piccola associazione ma di grande valore associativo del quale siamo orgogliosi".

Un impegno solidale che, nel corso del 2022 ha portato l'associazione a raccogliere oltre 12mila euro, distribuiti così: 3.500 euro per la borsa di studio per giovani universitari Francesca Fontana giunta alla sua XIV edizione, 2.080 euro in favore di Ail Associazione Italiana contro le Leucemie e Linfoma Ravenna, 3.900 euro per una carrozzina elettrica per Angelo e 4 carrozzine destinate alle case di riposo Villaverde di Milano Marittima e Busignani a Cervia, 200euro di offerta a coop. San Vitale per progetto Ikebana, 400 euro perofferta in favore di AVSI Cervia, 850euro a favore di Amani, 312 euro di offerta ad AVSI Fper adozione a distanza di Gatara Tabitha, 200 euro a favore di associazione Arcobaleno di Fosso Ghiaia, 110 euro di beneficienza a favore di ADMO Emilia Romagna, 300 euro di offerta in favore di Caritas Cannuzzo, 300 euro di offerta a favore della Parrocchia Santo Stefano di Pisignano, 100 euro di offerta a favore di Telethon.