Un'aiuola tricolore in città per aprire le celebrazioni dantesche

Un'aiuola tricolore per accogliere il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in visita alla città la scorsa settimana. Il prefetto Enrico Caterino e il sindaco Michele de Pascale hanno ringraziato l'azienda Tozzi Green per la realizzazione della bellissima composizione floreale tricolore, che ha ulteriormente abbellito l'aiuola curata dalla stessa azienda nell'ambito del progetto "Verde Insieme", allestita in occasione della visita del Presidente della Repubblica per l'apertura delle celebrazioni dantesche.

