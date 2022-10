Un aiuto alle madri in difficoltà: a Massa Lombarda inaugurata 'Casa Madre Teresa Fantoni'

Accoglienza è una delle parole d’ordine di Massa Lombarda. Lo dimostra l’inaugurazione di “Casa Madre Teresa Fantoni”, in cui le Suore Figlie di Sales saranno al fianco delle madri in forte disagio economico e sociale. La struttura che sorge in via Zaganelli tra l’Istituto Maria Immacolata e la Casa Santa Bernardetta è stata inaugurata sabato 8 ottobre.

Si tratta della terza struttura d’accoglienza in città gestita dalla comunità religiosa dopo le già citate Maria Immacolata, inaugurata nel 1949 per dare casa agli orfani, e Casa Santa Bernadetta, attiva dal 2013 con l’obiettivo di accogliere madri e bambini. “Con il tempo il bisogno di accoglienza di madri in difficoltà è molto aumentato - racconta suor Jane Frances Nayiga, responsabile della comunità della congregazione massese -. Sono stati fatti alcuni lavori alla struttura e ora ci sono spazi per accogliere fino a quattro nuclei familiari”.

Il sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi, presente all’inaugurazione, ha dichiarato: “Massa Lombarda rafforza il suo ruolo come punto di riferimento sociale e solidale grazie al generoso investimento rivolto alle donne e mamme in difficoltà. Ciò incentiva la nostra volontà di alzare il livello di consapevolezza collettiva nei confronti di chi ha bisogno di una mano per superare momenti complessi.”