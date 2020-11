Un aiuto per chi è in difficoltà: si attiva il servizio di consegna gratuita della spesa

Non si ferma la solidarietà. Coop Alleanza 3.0 si mette al fianco di chi opera in prima linea contro il Coronavirus e delle persone più vulnerabili costrette a casa dall’emergenza: da sabato 21 novembre riparte a Lugo il progetto di consegna solidale della spesa “L’unione fa la spesa” in collaborazione con Centro Solidarietà di Lugo.

Il progetto è rivolto alle persone più vulnerabili di fronte al Coronavirus: anziani, ammalati e soggetti con basse difese immunitarie ed è realizzato in rete con i Comuni e il mondo delle associazioni, mettendo a disposizione la nostra rete di vendita, per attivare “L’unione fa la spesa” un nuovo progetto solidale di consegna gratuita della spesa.

La consegna infatti è realizzata senza alcun costo per i richiedenti, per incentivare le persone a restare a casa e a non esporsi al rischio di contagio. Si rivela prezioso il contributo delle associazioni nel rafforzamento della rete di solidarietà in questo momento di emergenza.

Le persone che rientrano nelle fasce più deboli e che intendono richiedere la consegna della spesa possono rivolgersi direttamente all’associazione Centro Solidarietà di Lugo (in alternativa potranno informarsi al proprio Comune o nei punti vendita Coop).

“Nei mesi tra marzo e giugno, sono stati oltre 40 i volontari che hanno dato la disponibilità a effettuare il servizio spesa, e attualmente vista l’esigenza, lo stiamo riorganizzando per fare fronte alle nuove richieste. L’esperienza di questi mesi – dichiara Mauro Bazzocchi presidente del Centro Solidarietà – è stata molto positiva e ricca di umanità. Infatti, si sono instaurati rapporti di stima fra volontari e beneficiari, che in alcuni casi si sono protratti anche oltre il periodo della durata del servizio spesa. Fra la nostra associazione e Coop Alleanza 3.0 si è consolidato il rapporto di collaborazione nell’ambito dei progetti solidali che contribuisce alla rete del nostro territorio in tema di solidarietà e prossimità fra cittadini, aziende e istituzioni”.

Sul sito di Coop Alleanza 3.0 al link diretto all.coop/consegnaspesa sono consultabili le aree di intervento già attivate, insieme all’elenco dettagliato dei negozi Coop aderenti, oltre alle associazioni e ai Comuni aderenti al progetto e a cui si potrà segnalare la necessità di usufruire del servizio.