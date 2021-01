Un aiuto per chi non ha una casa: un rifugio notturno per l'emergenza freddo

L’amministrazione del Comune di Castel Bolognese - Assessorato ai Sevizi Sociali, in collaborazione con il tavolo sociale, anche quest’anno ha attivato un piano dedicato all’assistenza invernale per i senzatetto: un servizio di aiuto con tutte le dovute attenzioni alle norme anti- contagio. Per rispondere a questo bisogno ci si può rivolgere ai volontari della Caritas e della Misericordia al numero 3534135654.

“Il piano freddo – spiega l’assessore Ester Ricci Maccarini - non vuole essere solo una misura emergenziale studiata per dare una riposta ad un bisogno immediato, ma anche l’occasione per accogliere e ascoltare le persone in difficoltà e iniziare con loro un percorso di accompagnamento verso l’autonomia”.