Un aiuto per le saline dopo l'alluvione: donati già oltre 700mila euro

La raccolta fondi 'Un aiuto subito', promossa dal Corriere della Sera e da TgLa7, è partita pochi giorni dopo la tremenda alluvione in Emilia-Romagna. I lettori del quotidiano e i telespettatori hanno partecipato con generosità, permettendo di finanziare tredici progetti specifici, indicati dai Comuni colpiti.

L’intervento per le Saline di Cervia è stato considerato fra i più importanti e questo ha consentito di stanziare subito i fondi necessari per risanare e tutelare questo prezioso patrimonio ambientale. Pertanto sono già stati devoluti 725.450 euro per il ripristino ambientale, la cura degli argini e dei bacini salanti, affinché l’habitat della flora e della fauna ritorni a essere com’era prima dell’alluvione.

"Questi sono i primi finanziamenti tali da permettere subito l’avvio dei lavori, partendo dal ripristino ambientale - commenta il sindaco Massimo Medri - Un ringraziamento al Corriere della Sera e TgLa7 per questa importante cifra già a nostra disposizione. Ringrazio anche il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini per il suo interessamento e avere sensibilizzato queste rilevanti realtà mediatiche nei confronti della nostra Salina”.