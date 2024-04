Un albero come simbolo di crescita delle generazioni future: la cerimonia alla Casa del Volontariato di Cervia

Domenica alla Casa del Volontariato di Cervia si è tenuto un incontro aperto a tutte le giovani mamme della Romagna appartenenti all’associazione Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai. Oltre 70 le partecipanti con le loro famiglie che nell’incontro hanno affrontato temi importanti relativi alla gestione degli impegni quotidiani delle madri, ma anche tematiche più sensibili riguardo la depressione post partum, la violenza domestica e il contributo concreto al movimento della pace. La giornata contornata dalle voci dei bambini in festa nel parco della Casa del Volontariato, si è conclusa con una cerimonia di ringraziamento da parte dell’Istituto per esprimere riconoscenza alle istituzioni di Cervia che da anni concedono spazi dove svolgere attività di incontri legati ai temi della pace, disarmo, educazione e cultura della non violenza. Per l’occasione è stato donato un albero Leccio e la piantumazione è avvenuta alla presenza del sindaco di Cervia Massimo Medri, dell’Assessore alle Politiche Giovanili e al Volontariato Bianca Maria Manzi, del Presidente della Consulta del Volontariato Luigi Nori. I bambini hanno ricoperto di terra le radici dell’albero proprio a simboleggiare la crescita delle generazioni future in una società pacifica. Il sindaco ha ringraziato tutti i partecipanti e l’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai per il contributo al movimento della pace e per le attività rivolte ai giovani che rappresentano il futuro, evidenziando come il leccio, pianta robusta e resistente, simbolicamente richiami la speranza di pace forte e duratura. Inoltre ha donato all’istituto il Sale di Cervia che simboleggia prosperità e felicità.