"Un albero di Natale a Borgo Montone per portare un po' di serenità"

Borgo Montone anche quest’anno ha voluto addobbare e illuminare il suo bellissimo abete alto circa 10 metri e acceso il 3 dicembre, per portare un po’ di pace e serenità nei nostri cuori e fare gli auguri per un bello e gioioso Santo Natale e Buone Feste a tutti i bambini, cittadini ed essere vicini in particolare a chi soffre. Tutto ciò grazie ai volontari del Comitato Cittadino, alla famiglia Gatti che dà la corrente e a Chiara Servizi che ha messo a disposizione il camion con pedana. L’unione della squadra, il gruppo e la volontà di intenti è la nostra forza! L’addobbo è stato poi completato grazie al coinvolgimento delle maestre e di tutti i bambini della Scuola Primaria G. Mesini che hanno preparato con entusiasmo tanti piccoli pacchi disegnati e colorati appesi poi sotto l’albero. Il nostro albero non sarà perfetto ma esprime il pensiero di tutta la nostra comunità.

Il presidente del comitato cittadino Ottaviano Rossi