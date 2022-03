Un albero per ricordare le vittime delle mafie in Tribunale: "Un monito per tutti i cittadini"

Lunedì mattina, in occasione della “Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”,è stato piantato un leccio nell’area verde del Tribunale che affaccia su viale Randi, accompagnato da una targa con un testo poetico realizzato dalle ragazze e dai ragazzi delle scuole di Ravenna nell’ambito del progetto formativo di sensibilizzazione “Liberi dalle mafie”, promosso dal Comune di Ravenna e realizzato dall’associazione Pereira. Il progetto dal 2009 coinvolge classi delle scuole secondarie di 1° e 2° grado del territorio comunale e della scuola arti e mestieri Angelo Pescarini e ha visto, ogni anno, la partecipazione di centinaia di studenti e insegnanti.

Sono intervenuti, tra gli altri, il sindaco di Ravenna Michele de Pascale, il presidente del Tribunale di Ravenna Michele Leoni e il procuratore capo della Repubblica di Ravenna Daniele Barberini. Erano presenti i rappresentanti degli enti che hanno contribuito all’iniziativa: il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Ravenna, l’Associazione nazionale magistrati e l’Associazione nazionale insigniti dell’ordine al merito della Repubblica Italiana – sezione territoriale di Ravenna. Dopo la piantumazione dell’albero, nell’aula di Corte d’Assise del Palazzo di Giustizia, sono stati proiettati alcuni video messaggi dei familiari dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e dell’agente di scorta Claudio Traina.

"Un’iniziativa per ricordare, soprattutto alle nuove generazioni, che ci sono tanti uomini e donne che per perseguire la giustizia hanno pagato il prezzo della propria vita - commenta il sindaco - La cultura della legalità è fatta di atti simbolici ma soprattutto di piccoli atti quotidiani, perché il rispetto delle regole e della convivenza civile si opera quotidianamente. Quest’Albero della legalità, che ha radici profonde e salde nel nostro territorio, sarà un monito per tutti i cittadini e le cittadine a tenere alti questi valori".