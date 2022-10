Un'altra giornata di open day per ritirare i passaporti a Ravenna

In seguito al successo degli “open day passaporti” di domenica 7 agosto e venerdì 16 settembre scorsi, al fine di agevolare ulteriormente la cittadinanza residente in provincia, il Questore di Ravenna Giusi Stellino ha disposto una terza apertura straordinaria dell’Ufficio Passaporti per la giornata del 7 ottobre, dedicata a quei cittadini che hanno già presentato l’istanza di rilascio del passaporto. Gli interessati riceveranno una comunicazione dall’Ufficio Passaporti tramite messaggio email, nella quale sarà indicato l’orario in cui l’utente potrà presentarsi in Questura, o presso il Commissariato di pertinenza, per il ritiro del titolo di viaggio.