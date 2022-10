Un altro "fortunato" nel ravennate: gioca al Lotto e vince 14mila euro

Il Lotto premia di nuovo il ravennate: dopo i tre "fortunati" che nei giorni scorsi si sono portati a casa 30mila euro, come riporta Agipronews a Cervia è stata realizzata una vincita da oltre 14mila euro. Anche a Bologna sono stati vinti altri 10mila euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 7,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 874,6 milioni di euro dall'inizio dell'anno.