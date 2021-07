Un altro gatto intrappolato nella casa diroccata in centro: intervengono i pompieri

"Non è più accettabile avere questi luoghi pericolosi in pieno centro a Lugo - commentano dall'Ente di protezione animali lughese - Il proprietario deve essere sollecitato a risolvere tale situazione"

Ancora un gatto intrappolato senza via d'uscita nella casa diroccata tra via Emaldi e via Garibaldi a Lugo. A denunciarlo sono i volontari dell'Enpa di Bizzuno, che già a ottobre dell'anno scorso avevano liberato due gatti rimasti intrappolati nello stesso stabile dismesso. Domenica pomeriggio i Vigili del fuoco interverranno per recuperare il povero gattino. "Non è più accettabile avere questi luoghi pericolosi in pieno centro a Lugo - commentano dall'Ente di protezione animali lughese - Il proprietario deve essere sollecitato a risolvere tale situazione".