A un anno dall'alluvione inaugura la nuova sede dell’associazione di Protezione Civile

Ad un anno dalla tragica alluvione che lo scorso maggio ha profondamente segnato tutta la Romagna, oggi è tempo di celebrazioni, di ricordi e di incontri fra chi, dodici mesi fa, ha lavorato senza sosta per giorni scoprendo nuovi amici e un motto di solidarietà che mai si era registrato con tanta intensità nel passato. Inaugurerà infatti sabato 18 maggio alle 10.30 la nuova sede dell’associazione di Protezione Civile A.A.R.I C.B. Lugo, nel Parco Lorenzo Berardi in via Rivali San Bartolomeo, con ingresso da via Santerno. Un appuntamento inserito anche nel programma più vasto di celebrazioni ideato dal Comune di Lugo dal titolo “Dall’acqua alla luce” con una serie di iniziative ed eventi per ricordare il maggio 2023. Uno spazio già utilizzato da diverso tempo dall’associazione, alla quale è stata affidata anche la gestione dell’area verde circostante, che prima faceva capo agli uffici di corso Garibaldi e che oggi conta poco meno di 40 soci volontari.

Volontari impegnati nel 2023 per oltre 300 giornate l’anno sia nelle attività emergenziali che in quelle di autofinanziamento, come la sicurezza durante gli eventi e l’affiancamento alle Forze dell’ordine e alle strutture Comunali nelle più importanti manifestazioni. Sabato mattina alla sede dell’A.A.R.I C.B. Lugo si ritroveranno diversi componenti della Colonna Mobile della Provincia Autonoma di Trento così come Vigili del Fuoco e rappresentanti del Servizio Prevenzione Rischi dalla della stessa zona, che un anno fa hanno combattuto contro acqua e fango nelle strade di Lugo, oltre numerosi volontari da altri parti d’Italia. Nell’occasione, la sede sarà anche intitolata a Giuseppe “Gipo” Rondinini, ex presidente dell’associazione, e in suo onore sarà scoperta una targa all’ingresso della struttura.