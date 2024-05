Un anno dall'alluvione, de Pascale sbotta: "Ora basta, il Governo preveda subito gli indennizzi per i beni mobili"

“È trascorso un anno dall’alluvione che ha devastato le nostre terre e ancora ad oggi il Governo Meloni non ha previsto che siano indennizzabili i mobili ed elettrodomestici danneggiati e distrutti". A lanciare l'ennessimo appello al Governo e alla struttura commissariale è il sindaco e presidente della Provincia di Ravenna Michele de Pascale.

Proprio due giorni fa il commissario alla ricostruzione post alluvione generale Francesco Figliuolo, durante una visita nell'Appennino imolese, ha riferito che sulla questione dei beni mobili distrutti o danneggiati dall'alluvione, non ancora risarcibili, "c'è un emendamento all'attenzione del governo. Come evolverà non lo so dire". "Io mi auguro - ha detto - che la questione dei beni mobili venga chiusa in senso positivo, con la possibilità che si possa erogare anche questo beneficio a favore delle famiglie. Questi emendamenti sono ora al vaglio degli organi tecnici, soprattutto del ministero di Economia e finanze".

"I sindaci e i comitati degli alluvionati invocano questa misura dal luglio dello scorso anno, il commissario Figliuolo ha dichiarato di averlo chiesto ufficialmente alla Presidente Meloni, e molti esponenti minori del Governo lo hanno promesso più e più volte - rimarca de Pascale - Ora basta, non c’è più tempo. Il Governo onori l'anniversario dell'alluvione emanando un decreto che consenta di indennizzare anche i beni mobili che per tanti cittadini alluvionati rappresentano una parte molto significativa dei danni. Su questo tema non si può più scherzare, né è valido lo scaricabarile sistematico nei confronti del Commissario o degli enti locali, diventato ormai la regola degli esponenti del Governo. Le famiglie colpite dall’alluvione hanno atteso fin troppo e non possono attendere oltre”.