Un anno fa la prima alluvione, poi il 'bis'. L'esperto: "Una combinazione che può verificarsi ogni 1500 anni"

Era il pomeriggio del 2 maggio 2023 e iniziava per il territorio romagnolo, in particolare nell'area di Faenza e di Forlì, una prima alluvione che, alla luce di quella successiva del 16 maggio, può essere considerata sicuramente di portata minore, ma che si è poi concatenata ad essa rendendola ancora più disastrosa.

Nel pomeriggio di martedì 2 maggio si verificò la rottura degli argini del Sillaro in prossimità di via Merlo in località Villa Serraglio , tra Massa Lombarda e Conselice. La campagna tutto intorno iniziò ad allagarsi. Venne dato l'ordine di evacuare ai residenti di via Cardinala e via Montalbotto. A Casola Valsenio e a Riolo Terme le piogge causarono le prime frane. Da lì la situazione precipitò in fretta: esondarono il Lamone e il Senio, Faenza si risvegliò sott'acqua e vennero evacuate 250 persone. A Castel Bolognese si registrò la prima vittima dell'alluvione. Tutte queste zone, poi, si trovarono a rivivere un “bis” molto peggiore appena 13 giorni dopo.

L'esperto: “Già quella fu una piena duecentennale”

Quell'alluvione "può essere classificata come piena duecentennale, cioè che ricorre mediamente ogni duecento anni”, spiega il funzionario dell'Agenzia regionale per la sicurezza del territorio Fausto Pardolesi. Ma se quello del 2-3 maggio fu già un evento eccezionale, questo finisce in secondo piano se si considera, invece, che “una combinazione delle due alluvioni a stretto giro può verificarsi ogni 1.000-1.500 anni”, conferma l'esperto.

Quello del 2-3 maggio è anche il fenomeno che ha causato in buona parte l'eccezionalità del fango caratteristico dell'evento catastrofico del 16 maggio, mentre la prima fu essenzialmente un allagamento di sola acqua. “I due fenomeni si sono combinati: quando ci furono le precipitazioni del periodo del 16 maggio, infatti, il terreno in Appennino era già zuppo d'acqua e non in grado di assorbirne altra”, spiega Pardolesi.

Questo determinò il disastro: i versanti delle montagne e le sponde dei fiumi, resi già instabili dalle precipitazioni dell'1-3 maggio, nell'alluvione di pochi giorni dopo andarono a sgretolarsi e a gonfiare il volume dell'acqua. Questo portò a valle non solo una massa sterminata di acqua, ma anche del limo che ne aumentò il volume e la capacità devastatrice.