Un anno fa la tragica alluvione: a Faenza un minuto di silenzio e la serata per gli 'Angeli del fango'

Una sentita cerimonia per ricordare il dramma dell'alluvione e le sue vittime, ma anche iniziative per ringraziare tutti i volontari che in quei giorni di maggio si sono mossi per dare un aiuto concreto a chi era in difficoltà. Faenza è pronta a celebrare l'anniversario della seconda tragica alluvione del maggio 2023. Domani, giovedì 16 maggio, a un anno di distanza dalla seconda alluvione che ha colpito la Romagna e in particolare la città di Faenza, l’amministrazione ha deciso di ricordare in maniera solenne quei tragici fatti che hanno duramente colpito la popolazione e causato la perdita di vite umane oltre a provocare ingenti danni al patrimonio pubblico e privato.

Alle ore 12 verrà osservato un minuto di silenzio che verrà preceduto e concluso da tre rintocchi di campana della Torre dell’orologio. Al rispetto del minuto di silenzio sono stati invitate ad aderire in forma autonoma al minuto di silenzio quale segno di solidarietà e condivisione le Pubbliche Amministrazioni, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, le rappresentanze delle categorie economiche e sindacali, le Forze dell’Ordine e in generale tutta la cittadinanza.

Venerdì, invece, il Comune organizza ‘Me la Sfango a Go Go! – Il Ringraziamento’, serata per ritrovare gli Angeli del fango e tutti coloro i quali, volontariamente, all’indomani degli eventi che hanno funestato la Romagna, sono accorsi in aiuto della popolazione. Alle ore 18.30, in piazza della Libertà, ci sarà un momento aggregativo nei pressi della scalinata del Duomo, così come i volontari erano soliti fare nei pomeriggi durante le settimane più impegnative all’indomani delle alluvioni. A seguire, sullo schermo che verrà allestito, si proietteranno immagini e video per ripercorrere l’enorme lavoro fatto dagli Angeli del fango e dai tantissimi volontari accorsi in città. Chiuderanno la serata i ringraziamenti dell’amministrazione e dei rappresentanti dei comitati degli alluvionati di Faenza.