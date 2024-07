Un anno fa un tornado distruggeva la Bassa Romagna: "Il più grave a memoria d'uomo"

Esattamente un anno fa il territorio dei comuni di Lugo - soprattutto sulle frazioni di Voltana Giovecca, San Bernardino e Belricetto -, Alfonsine e Conselice, oltre ad altre località al di fuori della Bassa Romagna, è stato colpito dal più violento tornado a memoria d'uomo per la pianura romagnola, con raffiche di vento che hanno superato i 300 chilometri orari. Dopo l’enorme paura per l'incolumità delle persone, già alla prima verifica i danni sono apparsi immediatamente ingentissimi: case scoperchiate e alcune demolite quasi completamente, aziende agricole che hanno perso totalmente le coperture dei loro impianti, le vigne e i frutteti, oltre ai danni ingenti anche sul patrimonio pubblico.

A ricordare quei tragici giorni è il meteorologo Pierluigi Randi: "Esattamente un anno fa, in quel “terribile” sabato pomeriggio, due gemelle (supercelle) imperversarono in regione. Quella più a Est fu responsabile del grave tornado stimato in grado IF3 di Voltana-Alfonsine-Savarna, in provincia di Ravenna; del resto l'immagine radar, quando la supercella era ancora nel ferrarese, è "agghiacciante", e anche un profano può cogliere la forte rotazione nella sua parte meridionale. Anche infido, poiché ben nascosto tra le precipitazioni di pioggia e grandine, tipico delle supercelle HP (High Precipitations); in qualche filmato o immagine qualcosa si intravede, ma il malandrino giocò bene a nascondino. Un “ciccione” di più di un chilometro di diametro, probabilmente di tipo multivortex, che percorse circa 17 chilometri di distanza, stimato dall’egregio lavoro dello staff di PRETEMP in particolare grazie alla certosina ricostruzione dell'impeccabile Federico Pavan".

"Mai, a memoria d’uomo e in base ai dati disponibili, si era verificato un tornado così grave nella nostra provincia - ricorda Randi - Sul perché si formò quella coppia di supercelle e il relativo tornado ci si è già espressi a suo tempo. Danni enormi e andò di lusso che non ci furono vittime, solo 14 feriti. Poteva andare decisamente peggio".