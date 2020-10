Un attestato ai volontari dell’associazione Nazionale Carabinieri impegnati nell'emergenza covid-19. Il ringraziamento è stato consegnato dal vicesindaco Eugenio Fusignani, dal comandante della Polizia Municipale, Andrea Giacomini e dal consigliere provinciale Daniele Perini al presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri, Isidoro Mimmi e ai 52 volontari che nei mesi del lockdown provocato dall’emergenza Coronavirus hanno scelto di fare volontariato, spesso con turni pesanti e prolungati (oltre le sei ore continuative) ai mercati di Ravenna Via Sighinolfi, Sant’Alberto, San Pietro in Vincoli, Castiglione e Ravenna Piazza Medaglie d’Oro. Alcuni volontari che si sono avvicinati al volontariato per la prima volta durante l'emergenza sanitaria, continuano l'esperienza positiva e solidale nelle fila dell’Anc.

