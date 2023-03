Un'auto 4x4 per la Guardia Costiera Ausiliaria: è una Fiat Panda

Anche la Guardia Costiera Ausiliaria è entrata in possesso di un automezzo che agevolerà i servizi legati alla Protezione Civile. "Grazie dunque a SAPIR, la più importante realtà imprenditoriale del Porto di Ravenna che, nelle persone del Presidente Riccardo Sabadini e dell’Amministratore Delegato Mauro Pepoli, ancora una volta ha voluto sostenere le attività della GCA provvedendo alla donazione di una Panda 4x4. Consapevole dell’influenza della propria attività sul contesto circostante, il Gruppo SAPIR si è sempre impegnato in iniziative sociali, mostrando grande attenzione nei confronti della collettività attraverso sponsorizzazioni o contributi, di cui GCA ha beneficiato. Il mezzo, utile ai nostri Volontari, permetterà di intervenire in modo efficace e rapido, in caso di calamità, alle richieste della Protezione Civile, di cui la Guardia Costiera Ausiliaria è parte integrante" si legge in una nota della GCA