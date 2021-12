Un'avvocatessa ravennate nel consiglio di amministrazione della Fondazione del Monte

Sono stati eletti giovedì dal Consiglio di Indirizzo della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna i quattro nuovi membri del Consiglio di Amministrazione, che entreranno in carica da gennaio per i prossimi quattro anni. Nel board guidato dalla Presidente Giusella Finocchiaro entrano: Elisabetta Calari, responsabile delle relazioni con i soci e con il territorio nell’ambito della Direzione Politiche Sociali di Coop Alleanza 3.0 ed esperta di economia sociale; l’avvocatessa ravennate Paola Carpi, direttrice della Fondazione Forense Ravennate; Cristina Francucci, direttrice dell’Accademia di Belle Arti di Bologna e il professor Marco Viceconti, ordinario di Bioingegneria Industriale all’Università di Bologna e direttore scientifico facente funzione dell'IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli.

Commenta la Presidente Finocchiaro: "Ringrazio i consiglieri uscenti, il professore Luigi Bolondi, la dottoressa Ethel Frasinetti, il vice presidente Sauro Mattarelli e la professoressa Maura Pozzati, per il grande impegno profuso in questi anni e per il loro prezioso contributo. Ha costituito una grande ricchezza e un grande privilegio, soprattutto in questi ultimi tempi, avere lavorato insieme a loro. Abbiamo percorso insieme un cammino difficile, che ha richiesto di far fronte con strategie d’intervento nuove e flessibili a un ritmo del cambiamento di notevole portata, per garantire sostegno ai nostri territori. Sono molto soddisfatta del lavoro di squadra che ha portato a ottimi risultati. Sono certa che, grazie alle competenze e all’alto profilo dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione, figure rappresentative di diversi settori e diverse aree culturali, riusciremo a proseguire con successo l’intenso lavoro che ci attende, animati dal desiderio comune di andare oltre a quanto già fatto per costruire una comunità sempre più solidale".