Un bando per l'appalto di riqualificazione di via Borse ad Alfonsine

Stanno per scadere i termini per l'aggiudicazione dei lavori di ristrutturazione di via Borse ad Alfonsine. Le aziende interessate all'appalto hanno infatti fino alle 13 di lunedì 6 giugno per presentare la propria offerta. Il bando prevede la realizzazione di lavori di ristrutturazione urbanistica con nuovo marciapiede, pista ciclabile, pavimentazione e pubblica illuminazione, per un valore a base d'asta di circa 818mila euro (Iva esclusa). Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Il bando completo è disponibile sul sito della Bassa Romagna nella sezione Unione - Bandi di gara.